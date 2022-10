A Predappio è andata in scena in mattinata la consueta commemorazione di Benito Mussolini che, nel centenario della Marcia su Roma, ha richiamato migliaia di nostalgici (Circa 4mila secondo gli organizzatori). Gli Arditi hanno raggiunto in corteo la cripta della famiglia Mussolini dove è stato nuovamente chiamato il “presente” a cui in molti hanno risposto con il saluto romano, nonostante l’invito a non eseguirlo pubblicamente. Mirco Santarelli, presidente regionale Associazione Nazionale Arditi d’Italia ha poi risposto ad alcune domande, criticando le sanzioni che colpiscono i reati di opinione.