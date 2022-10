Almeno 146 persone sono morte e più di 150 sono rimaste ferite nella calca durante i festeggiamenti del primo Halloween all’aperto dopo la pandemia a Seul. I numeri aumentano di ora in ora. Nel quartiere della movida di Itaewon, stando alle ricostruzioni, c’erano circa 100.000 persone. Le cause della bolgia mortale non sono ancora chiare ma un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che una grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton perché era stata avvistata una celebrità locale. Ad un certo punto qualcosa ha scatenato il panico e centinaia di persone sono rimaste schiacciate in scene apocalittiche riprese nel frattempo in decide di video che hanno fatto il giro dei social media in tutto il mondo.

Sono stati segnalati cinquanta arresti cardiaci e 81 casi di problemi respiratori causati proprio dalla folla, sotto cui molti sarebbero rimasti schiacciati. Il funzionario della National Fire Agency Choi Cheon-sik afferma che in molti casi è stato necessario procedere alla rianimazione cardiopolmonare. Il portavoce dei Vigili del fuoco della capitale ha riferito che ben 140 ambulanze sono state inviate nel quartiere per verificare le condizioni delle vittime. Le immagini trasmesse in tv mostrano ambulanze allineate nelle strade tra una forte presenza di polizia e operatori di emergenza che fanno massaggi cardiaci e spostano i feriti in barella.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol ha chiesto che vengano riviste le politiche di sicurezza nei luoghi di festeggiamento, mentre il sindaco della città, Oh Se-hoon ha interrotto il suo viaggio in Europa per tornare a seguire gli sviluppi della vicenda.