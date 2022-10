Dopo lo sciopero delle firme di inizio ottobre, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Uil hanno indetto un’altra manifestazione, di due ore, del gruppo Cairo-Rcs, con un presidio in via Solferino 28, questa mattina, di fronte alla sede de il Corriere della Sera. Alla base della protesta, si legge in una nota dei sindacati, il giudizio “fortemente negativo” rispetto all’andamento del negoziato in corso da oltre un anno su lavoro agile, premio di risultato e formazione professionale. In redazione il malcontento è nato dopo che l’azienda ha richiamato tutti i lavoratori in presenza dal 17 di ottobre e, anche, per le mancate informazioni, da parte dell’editore, sulla fusione tra Rcs Mediagroup spa e Rcs Edizioni locali (che edita i dorsi di Veneto, Trentino-Alto Adige, Mezzogiorno, Bologna e Firenze).