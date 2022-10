“Non voglio sentire le sue scuse, ha la mia totale fiducia e quella della squadra”. Gennaro Gattuso commenta così nel post partita l’errore di Giorgi Mamardashvili, il portiere del Valencia, che è costato il rigore del vantaggio per l’Elche. Mamardashvili si è infatti scusato con l’allenatore per la sua uscita giudicata dall’arbitro troppo aggressiva: Gattuso gli ha risposto con uno schiaffo. Un gesto amichevole in realtà, per fargli capire che errori simili nel calcio possono capitare.

“Ci ha salvato in molte partite, ha fatto parate ottime”, ha spiegato l’allenatore alla stampa. Gattuso ha attribuito il fallo del portiere all’inesperienza dovuta all’età: “Succede quando hai 20 anni, l’importante è andare avanti ad allenarsi”. La partita contro l’Elche si è conclusa 2-2, con il Valencia che in classifica è molto più in alto rispetto agli avversari.