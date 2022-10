Sono 41.712 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 58.360 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 81, contro le 113 del giorno precedenti. Il tasso di positività è del 17,9%, ieri era 17,7%. I tamponi eseguiti, contando sia molecolari che antigenici, sono stati 233.084, contro i 329.569 del giorno precedente. Sono 251 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.062, rispetto ai 6.993 del giorno precedente, ovvero 69 in più. Gli attualmente positivi sono 542.792.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.214.073. Dimessi e guariti sono 22.493.006, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.275 .