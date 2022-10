“Bisogna battersi a Bruxelles perché venga introdotto un tetto al prezzo del gas e un fondo europeo, che non è un problema solo italiano”. E’ questo il primo passo che il futuro governo dovrà compiere secondo il numero uno della Cgil, Maurizio Landini, per fronteggiare il rincaro delle bollette energetiche. “Nell’emergenza, la nostra proposta è molto precisa: si allestisca un fondo con gli extra-profitti, e anche con i profitti dalle banche e dalle aziende farmaceutiche, per aiutare i cittadini e le piccole-medie imprese a pagare quel sovrappiù che si troveranno in bolletta”.