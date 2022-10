Fabio Fognini guarda incredulo il terreno di gioco sotto i suoi piedi. Si abbassa, lo tocca con mani, ne stacca via un pezzo. Poi torna a testarlo con le scarpe e con la pallina. Non è praticabile. Falsa partenza per l‘Atp 250 di Napoli. Le partite di qualificazione che avrebbero dovuto dare inizio al torneo, programmate per le ore 11 del 15 ottobre, non si sono potute disputare. Il motivo è che i terreni di gioco in cemento, sia quello al centro dell’Arena da 4mila posti realizzata sul lungomare di Mergellina, sia quelli all’interno del Tennis Club Napoli 1905, sono in pessime condizioni. Le qualificazioni sono state spostate al Tennis Club Pozzuoli con sede a Monteruscello, dotato di campi in cemento di recente costruzione. La speranza è che il nuovo terreno in arrivo da Firenze, acquistato in emergenza dagli organizzatori dell’Atp di Napoli, permetta ai giocatori di scendere in campo nell’arena da martedì 18 ottobre.

All’origine del flop del torneo ci sarebbero la pioggia degli ultimi giorni o il materiale usato nell’allestimento. Il maltempo ha creato degli avvallamenti e dei bozzi sul campo, portando via delle porzioni di pittura. I tennisti impegnati nelle qualificazioni, dopo aver iniziato i lavori di riscaldamento e aver constatato i rimbalzi anomali della pallina, si sono rifiutati di giocare, preoccupati anche dal rischio di incorrere in un infortunio.

Sulla pagina ufficiale del Tennis Club Napoli, è stato pubblicato un comunicato in cui sono stati anche forniti i dettagli di quanto accaduto: “Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi dall’azienda Mapei, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per sabato 15 e domenica 16 ottobre, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì 17 ottobre con il tabellone principale. I biglietti venduti potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale”.