“Noi abbiamo votato chieda bianca, per noi non esiste votare un candidato post fascista neanche per fare un’operazione che politicamente ha spaccato il centrodestra. Questa è un’operazione nata per avere successo. Chi ha votato La Russa? Pd e Movimento 5 Stelle”. Lo ha detto Carlo Calenda a ilfattoquotidiano.it lasciando il Senato dopo il voto per il presidente del Senato. Il leader di Azione ha raccontato le impressioni post voto, facendo delle ipotesi su chi ha votato La Russa fuori dal centrodestra. Ma il Partito democratico respinge le accuse. “Vedo che Renzi e Calenda mettono le mani avanti . E’ molto grave chi, o singoli o organizzati – e secondo me sono organizzati perché son molti voti – hanno votato dall’opposizione per Ignazio La Russa” ha replicato Marco Meloni, braccio destro di Enrico Letta, segretario uscente del Pd.