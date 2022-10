“Kylian cresci, questa è la vita”. Emmanuel Petit, campione del mondo con la Francia nel 1998, nel suo intervento ai microfoni di Rmc Sport, non ha risparmiato dure critiche nei confronti del connazionale Kylian Mbappé. Il talento del Paris Saint-Germain è colpevole, secondo l’ex centrocampista, di essersi lasciato andare nelle ultime settimane a troppe dichiarazioni, anche sui social, “sbagliate e inopportune”.

“Si sta allontanando sempre di più dal tema principale che è il calcio – ha commentato Petit – Ok, forse alcune promesse non saranno state mantenute, ma diamine dico io: ‘Kylian cresci, questa è la vita’. Non deve dubitare sempre di tutto, deve essere più maturo e andare avanti. Prima risolverà questi problemi con se stesso e prima migliorerà il suo gioco in campo e avrà maggiore armonia con tutti, tifosi e compagni. Ora come ora sta dando fastidio a tutti. Si pone al di sopra di tutto e della squadra. Certo, al Psg gli avranno fatto delle promesse ma le sue dichiarazioni e continue uscite restano comunque inappropriate e irrispettose per compagni e club“.

Secondo Marca, che conferma un’indiscrezione di Rmc Sport, l’attaccante francese avrebbe manifestato la propria volontà di lasciare il Psg a gennaio, perché si sentirebbe tradito dalle mosse del club e, in particolare, del presidente Al-Khelaifi. Oltre a non gradire il suo ruolo in campo, Mbappé avrebbe manifestato insofferenza verso le scelte fatte dalla società durante la sessione di mercato estiva.