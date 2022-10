Kylian Mbappé vuole lasciare il Paris Saint Germain e lo farà già a gennaio. È clamorosa la voce di mercato che arriva dalla Spagna, con l’edizione online di Marca certa dell’addio da parte della stella francese. E anche in tempi brevissimi. La notizia era stata avanzata da RMC e il noto quotidiano sportivo spagnolo ha confermato le indiscrezioni attraverso le sue fonti. “Il rapporto tra Mbappé e il PSG è andato in frantumi. Non si tornerà indietro”, scrive Marca svelando che l’attaccante aveva chiesto di essere ceduto già a luglio.

Così la stella francese sarebbe ora tornato alla carica, volendo lasciare il Parco dei Principi già a gennaio, ma la dirigenza del club starebbe facendo di tutto per bloccare la sua partenza dopo aver invece preso in considerazione la possibilità nel corso dell’ultima estate. A differenza di quanto si poteva immaginare, tra l’altro, secondo Marca la sua destinazione più probabile sarebbe stata il Liverpool. Zero chances invece per il Real Madrid, a causa del ‘veto’ posto dal club. E i Reds sembrano essere, ancora oggi, l’opzione più ‘calda’ nel caso in cui Mbappé salutasse davvero Parigi.