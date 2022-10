“Forse negli anni ho disimparato l’italiano, non riesco a spiegarmi, perché la squadra in campo fa il contrario di ciò che proviamo”. Josè Mourinho si è sfogato così nelle interviste dopo la partita contro il Lecce, vinta 2-1 ma con gioco in campo che non ha per nulla soddisfatto l’allenatore. Il gol della vittoria è arrivato solo dopo un rigore segnato da Dybala, che ha salvato i giallorossi dal pareggio. Nei giorni successivi alla partita, durante gli allenamenti in vista della prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria, Mourinho ha continuato a spronare la squadra.

La preparazione è stata più volte interrotta: errori e imprecisioni non sono passati sotto silenzio. Il tecnico è determinato a risvegliare i calciatori dalla “stanchezza fisica e mentale”. Già nelle scorse settimane l’allenatore non aveva nascosto la propria rabbia e in seguito alle sconfitte della Roma aveva cercato di pungolare l’orgoglio dei giocatori: “Nella mia carriera ho perso raramente nel mio stadio e non ho intenzione di farlo. Magari a voi non importa niente ma a me sì”.