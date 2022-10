“Quello che sempre si teme da genitori di un pilota di moto è ora accaduto. Il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara”. I genitori di Victor Steeman, 22 anni, rendono nota così la notizia della morte del campione della Supersport 300, classe di ingresso per il mondiale Superbike. Il pilota è caduto dalla moto in un incidente che ha coinvolto diversi corridori, mentre stava cercando di assicurarsi il titolo in occasione del Round Pirelli del Portogallo all’Autodromo Internacional do Algarve. Fin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi e Steeman è stato trasportato in ospedale in elicottero.

I genitori del ragazzo comunicano anche la decisione del pilota di donare gli organi: “Nonostante l’insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, con la sua scomparsa, è stato in grado di salvare altre 5 persone donando i suoi organi”. Nell’ultima stagione Steeman aveva collezionato 4 vittorie e 5 podi. Questo non è il primo lutto per la Supersport 300, che aveva già infatti deciso di ridurre il numero di partecipanti alle gare e innalzare l’età minima richiesta dopo la morte di Dean Berta Viñales all’età di quindici anni.