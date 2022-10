Un ex manager tedesco di 65 anni è precipitato mentre si trovava alla guida di un ultraleggero. È successo a Supersano, in Salento, mentre il pensionato era alla guida del suo aereo. Secondo le prime ricostruzioni poteva contare su un’esperienza di diverse ore di volo, tanto che quando si trasferì dalla Germania in Puglia lo fece proprio pilotando un aereo. Le indagini si stanno concentrando sulle cause dell’incidente: si ipotizza un malore del pilota perché l’aeromobile Stol è stato visto perdere lentamente quota prima di schiantarsi. L’ultraleggero è precipitato nella campagna intorno a Seclì, dove è andato a sbattere contro le parenti di una cava lungo una strada provinciale.

Dopo l’impatto è divampato un grande incendio, che ha lasciato solo alcune tracce delle lamiere dell’ultraleggero. L’uomo è morto carbonizzato. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, dopo il decollo dalla pista Masseria Macrì a Supersano. Sul posto sono arrivati i militari e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, insieme ai soccorritori del 118 che hanno solo potuto costatare il decesso.