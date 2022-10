Il Mondiale di Formula 1 ormai ha il suo padrone, Max Verstappen. Il secondo titolo per l’olandese potrebbe arrivare già domenica sul circuito di Suzuka. L’obiettivo della Ferrari e di Charles Leclerc diventa proprio rinviare il più possibile il verdetto aritmetico. In Giappone si corre il quintultimo Gran premio della stagione e, come già successo a Singapore, l’incognita principale è la pioggia.

Orari e Tv – Gli appassionati italiani per seguire il Gp del Giappone dovranno puntare la sveglia presto la mattina. Il via alle qualifiche è previsto alle ore 8: la diretta come al solito è su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, così come in streaming su Now e sulla piattaforma SkyGo. Domenica la gara scatta un’ora prima, alle 7. Il canale satellitare prevede sia per le qualifiche che per il gran premio una serie di repliche nel corso della giornata. In chiaro invece è disponibile la differita su Tv8, nel corso del pomeriggio. Ecco il palinsesto completo:

Sabato 8 ottobre – diretta Sky e Now

Ore 5: Prove libere 3

Ore 8: Qualifiche

Ore 13: Qualifiche (replica)

Ore 17: Qualifiche (replica)

Sabato 8 ottobre – differita Tv8

Ore 16.30: Qualifiche

Domenica 9 ottobre – diretta Sky e Now

Ore 7: Gara

Ore 10: Gara (replica)

Ore 13: Gara (replica)

Domenica 9 ottobre – differita Tv8

Ore 16: Gara