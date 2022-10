“La via di uscita dalla guerra? La Russia si ritiri dall’Ucraina“. La premier finlandese Sanna Marin ha risposto così, a margine del Consiglio europeo informale di Praga in corso oggi, a un giornalista che gli chiedeva di commentare l’ultima dichiarazione di Joe Biden. Secondo il presidente americano, infatti, Vladimir Putin potrebbe avere bisogno di una via di uscita dal conflitto per evitare un’apocalisse nucleare.