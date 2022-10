Giampiero Ventrone è morto questa mattina a Napoli. Aveva 62 anni. Secondo alcune agenzie di stampa è morto a causa di una leucemia fulminante, mentre altre parlano di un malore improvviso. Era il preparatore atletico del Tottenham di Antonio Conte. Ventrone è stato una delle personalità di spicco della Juventus tra il 1994 e il 2004, durante gli anni di Antonio Giraudo e Luciano Moggi, quando i bianconeri erano allenati da Marcello Lippi.

Proprio con Lippi ha portato la Juve a vincere la sua ultima Champions League nel 1996. Era soprannominato Marines per il modo in cui faceva allenare i calciatori. Le sue sessioni di preparazione erano note per il rito della “campana della vergogna”, che doveva suonare chi non riusciva a completare gli esercizi. Dopo diversi anni a Torino, Ventrone si è spostato in Francia dove è stato vice allenatore dell’Ajaccio, poi la parentesi in Cina come preparatore del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande. Nel 2021 il ritorno in Europa chiamato al Tottenham da Antonio Conte, che della Juventus negli anni di Ventrone era il capitano.