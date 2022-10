Problema tecnico durante la direzione Pd. Il capodelegazione a Bruxelles, Brando Benifei, si è collegato da remoto e ha parlato per più di 2 minuti (velocizzati nel video) senza audio. Apparentemente non avvertito del problema, Benifei ha proseguito senza essere interrotto, fino a quando, dopo qualche minuto di discorso, non è tornato l’audio.