Il Tottenham ha cancellato la conferenza stampa di Antonio Conte prevista per giovedì pomeriggio in vista del match di Premier League con il Brighton dopo la notizia della morte di Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juve che attualmente stava lavorando con gli Spurs. “Conte è enormemente sconvolto“, fa sapere la società londinese, contattata da LaPresse.

Ventrone è morto questa mattina a Napoli: aveva 62 anni ed è stato colpito da una leucemia fulminante. Conte aveva un rapporto strettissimo da molto anni con il suo ex preparatore atletico, conosciuto ai tempi della Juventus guidata da Marcello Lippi. Quando è diventato tecnico, lo ha voluto con sé a Bari, per riportare la squadra fino in Serie A. Ma anche in altre avventure, ad esempio a Siena nella stagione 2005/2006 (come si vede nella foto che le ritrae insieme). Poi lo aveva richiamato nel novembre di un anno fa, dopo aver accettato la sfida di risollevare il Tottenham: lo ha convinto a venire a Londra per rivedere la preparazione fisica di Harry Kane e compagni.