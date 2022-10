Corrono i listini azionari di tutta Europa, consolidando i forti guadagni di ieri. Francoforte sale di oltre il 3%, Parigi del 3,5%, Londra del 2,1%. Milano in rialzo del 2,5%. Ieri a Wall Street aveva chiuso in rialzo del 2,6% sullo Standard and Poor’s 500 e del 2,2% sul Nasdaq. Le borse sono esaltate dalla possibilità che le grandi banche centrali frenino o addirittura arrestino il loro percorso di rialzo dei tassi di interesse. I rinnovati timori di una recessione severa e le recenti turbolenze che si sono verificate sui mercati rendono un po’ più concreta questa ipotesi. Nelle ultime ore sono arrivati diversi appelli in tal senso. La conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha chiesto alle banche centrali di invertire la rotta sull’aumento dei tassi di interesse, affermando che questa linea sta conducendo il mondo verso una recessione globale e una prolungata stagnazione.

Un invito alla Federal Reserve statunitense a considerare le ricadute delle sue politiche anche sui paesi emergenti (che comunque risentono della forza o della debolezza del dollaro, ndr) sono giunte anche dal Fondo monetario internazionale. Le tensioni che nelle ultime ore si sono registrate sui mercati finanziari, innescate dalle preoccupazioni sulle condizioni del colosso bancario svizzero Credit Suisse hanno mostrato un elevato livello di nervosismo che potrebbe indurre le banche centrali a procedere con maggiore cautela. La scorsa settimana la banca centrale inglese è stata costretta a sospendere la sua politica restrittiva per correre in soccorso dei titoli di stato britannici affossati dal piano di tagli fiscali finanziati a deficit presentato (e poi ritirato) dalla premier Liz Truss. Per contro le autorità monetarie devono fronteggiare la corsa dell’inflazione, ormai intorno al 10% sia negli Stati Uniti che nella zona euro. Alzare i tassi è un modo per ridurre la quantità della moneta in circolazione e favorire un raffreddamento dei prezzi. Questo però ha anche l’effetto di rallentare l’economia e ridurre i capitali a disposizione per investire in prodotti finanziari, riducendone così le quotazioni.