Un evento internazionale che esplora il legame tra il mare e la pellicola attraverso film, documentari e cortometraggi, dai primi esperimenti di cronofotografia agli smartphone dei giorni nostri. E’ il Pianeta mare film festival che si svolgerà a Napoli dal 5 all’8 ottobre. La manifestazione nasce in occasione dei 150 anni dalla fondazione della Stazione Zoologica di Napoli, creata da Anton Dohrn nel 1872. Mentre Dorhn poneva le basi per la moderna biologia marina, Étienne Marey, sempre a Napoli, ideava un fucile “spara foto”, un nuovo strumento e una tecnica innovativa per catturare immagini in sequenza con cui rese possibile la nascita del cinema. L’obiettivo del festival è raccogliere questo incredibile patrimonio storico e renderlo vivo attraverso i nuovi strumenti della nostra tecnologia: dalle prime immagini in movimento a i film di oggi da un minuto, girati con Smartphone.

Durante l’evento (qui tutto il programma integrale) si alterneranno proiezioni di pellicole e cortometraggi, seguite da discussioni incentrate sulla salvaguardia dell’oceano e sulla transizione ecologica del paese. Grande spazio verrà riservato alle nuove generazioni, che potranno partecipare a molte manifestazioni, tra cui un workshop tenuto da Valerio Ferrara, vincitore della sezione giovani del festival di Cannes. Gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di un cortometraggio da un minuto, girato interamente con il proprio smartphone. Ancora, i giovani prenderanno parte alle Dirette radio immaginaria e degli incontri formativi all’interno del museo Darwin Dohrn.

A margine delle proiezioni che faranno scoprire ai partecipanti i segreti del mondo sottomarino si terranno alcuni panel che affronteranno il tema dello sviluppo sostenibile, come la discussione con Rosalba Giugni successiva alla visione di Transizione ecologica di Enzo Franco. La blue economy sarà discussa nel corso dell’evento Progetti e imprese per promuovere progetti di blue economy, mentre il capitolo delle concessioni balneari sarà sviscerato in seguito alla proiezione di Spiagge e concessioni: caos all’italiana di Caroline Von Der Tann.

Info

Pianeta Mare Film Festival | Napoli

Quando | 5.10.2022 – 8.10.2022

Dove | Cinema Academy Astra, Via Mezzocannone, 109 e Museo Darwin-Dohrn, Villa Comunale

Ingresso | Gratuito

Web | pianetamarefilmfestival.it

Social | Fb @PianetaMareFilmFestival – Ig @pianetamarefilmfestival/