“Lo dico con molta chiarezza e mi fischino finché vogliono: l’unica cosa che ha scaldato gli elettori di sinistra negli ultimi governi, da Gentiloni in poi, è stato il Conte Due. E tu Pd per un voto di fiducia non dato al governo Draghi dici ‘basta’?”. Lo afferma a “L’aria che tira” (La7) Tommaso Cerno, ex senatore del Pd ed ex direttore dell’Espresso, che pronuncia un durissimo j’accuse contro il suo vecchio partito, definendo al contempo “terrificante” il governo Draghi (“Cosa c’entra con la politica quella roba lì”?).