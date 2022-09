Che cosa è successo alla pagina Facebook di Luigi Di Maio? Il profilo pubblico ufficiale del leader di Impegno civico, che conta circa 2,4 milioni di followers, è improvvisamente sparito dal social network. Cercando il nome di Luigi Di Maio, si trova solo un profilo privato (ma non è possibile sapere quando è stato creato), oltre alla pagina “L’Impegno Civico con Luigi Di Maio”. Ilfattoquotidiano.it ha cercato di contattare lo staff personale del ministro degli Esteri, al momento invano.

Le possibili spiegazioni sono tre. Di Maio potrebbe aver deciso di mettere in stand by la sua pagina, non rendendola più visibile. Oppure, potrebbe aver cancellato del tutto il profilo: un’ipotesi difficile da prendere in considerazione, se non altro per il patrimonio – anche economico – che 2,4 milioni di followers rappresentano. La terza spiegazione è che la pagina sia sparita non per volontà di Di Maio: potrebbe essere opera di un hacker oppure la conseguenza di un errore tecnico di Facebook.

È già accaduto in passato, anche se resta strano che una pagina ufficiale di un leader politico, con così tanto seguito e con un valore commerciale possa sparire all’improvviso. Va notato, inoltre, che Luigi Di Maio non posta nulla su Instagram dal 25 settembre, il giorno delle elezioni. Mentre il suo ultimo tweet sul profilo ufficiale risale addirittura allo scorso 23 settembre. Dopo il voto, d’altronde, Di Maio ha ridotto al minimo le dichiarazioni: una delle ultime era arrivata proprio su Facebook, quando in un post del 26 settembre aveva fatto i complimenti a “Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i due vincitori di queste elezioni”.

Nei giorni scorsi, inoltre, fonti vicine a Di Maio avevano smentito le voci di una possibile rottura della relazione con la giornalista Virginia Saba, alimentate proprio dal silenzio di lei sui social. “Sono a Roma entrambi, continua la convivenza”, avevano spiegato le fonti, aggiungendo che il silenzio era legato alla scelta della giornalista sarda di non interferire sulla campagna elettorale del compagno. La pagina Facebook di Virginia Saba è ancora regolarmente visibile: l’ultimo post risale all’11 settembre.