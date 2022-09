Si è gettata sui binari della metropolitana per togliersi la vita, ma l’autista e una dipendente dell’Atm le hanno salvato la vita. È quanto successo a Milano, dove una ragazza di 20 anni ha cercato di suicidarsi all’arrivo di un treno nella stazione di Gorla, sulla linea rossa. Fondamentale la prontezza con cui hanno reagito i due dipendenti dell’azienda dei trasporti milanese: il guidatore del vagone che avrebbe investito la ragazza è riuscito a frenare, mentre la donna che dai monitor controllava la stazione ha tolto subito la corrente dai binari. La ventenne è stata poi soccorsa dal 118 sulla banchina: secondo le prime ricostruzioni non ha riportato alcuna ferita. La giovane è comunque stata traportata in codice verde in ospedale a scopo precauzionale.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).