La folle notte di festeggiamenti per la vittoria del campionato di football australiano è finita con la medaglia d’oro al collo di una mucca. Protagonisti alcuni giocatori del Geelong Cats, che dopo il trionfo contro i Sydney Swans hanno deciso di dare vita a uno dei party più memorabili di sempre. Tanta birra, griglia sempre accesa (anche alle 7 della mattina dopo) e l’imprevisto che è stato documentato in una storia su Instagram da Jeremy Cameron.

Lui stesse confessa di non ricordare come lui e i suoi compagni di squadra siano finiti all’interno del fienile tra le mucche. Ovviamente non sa nemmeno chi abbia messo la sua medaglia al collo di uno dei bovini. “Abbiamo fatto qualcosa di molto sciocco qui”, il suo unico commento.