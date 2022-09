Sarà la dottoressa Maria Sole Ferrieri Caputi ad arbitrare Sassuolo-Salernitana, in programma alle ore 15 di domenica 2 ottobre. Sì perché Ferrieri Caputi, che sarà la prima direttrice di gara donna della Serie A, è laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze. Non c’è solo la passione arbitrale e per il calcio nella vita della 31enne toscana che entrerà il 2 ottobre nella storia del calcio.

È nata a Livorno il 20 novembre 1990 e attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Ha esordito tra i professionisti nel novembre del 2015, quando venne chiamata ad arbitrare Levito-Atletico San Paolo. Ma il suo amore per il pallone l’aveva portata a intraprendere la carriera arbitrale fin da giovanissima.

Nella stagione 2021/2022 il primo grande passo verso la Serie A: il 15 dicembre Ferrieri Caputi ha diretto l’incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Cagliari-Cittadella. Una serata tutt’altro che tranquilla per la direttrice di gara che dovette annullare tre gol con il supporto del Var. Una prestazione giudicata ottima dal designatore degli arbitri. Un risultato grazie al quale Maria Sole Ferrieri Caputi ha scalato in fretta le gerarchie della classe arbitrale, fino alla convocazione per la massima Serie. Da domenica sarà il terzo arbitro donna di sempre nei primi cinque campionati europei. Prima di lei hanno diretto una gara solamente Bibiana Steinhaus (in Bundesliga) e Stéphanie Frappart (in Ligue 1).

“Le qualità di Ferrieri Caputi sono indiscutibili, starà a lei dimostrare di meritarsi la Serie A. Senza darle troppa responsabilità. Non sarà l’unica che farà un esordio veloce, vogliamo accelerare i tempi a tutti”, ha commentato Gianluca Rocchi, responsabile della Can nel corso di un incontro in Figc con i media. “Lei è entrata nel gruppo come un arbitro qualsiasi, trattata dai ragazzi come un arbitro qualsiasi, per quanto mi riguarda non ho altro che dirle che farle un in bocca al lupo”, ha aggiunto Rocchi.