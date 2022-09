Ha preso il via, tra minacce e intimidazioni per costringere i residenti al voto, il referendum indetto dal presidente russo Vladimir Putin per l’annessione delle zone occupate alla Russia: le votazioni si concluderanno il 27 settembre ed interessano le regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe. Il presidente ucraino Zelensky denuncia che gruppi armati russi fanno delle ronde per obbligare gli abitanti a votare e rinnova la richiesta al mondo di non riconoscerne il risultato. Un appello a cui stanno rispondendo già diversi Stati. In primis gli Usa, con il presidente americano Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche “rapide e severe alla Russia” se annetterà territori in Ucraina: “Gli Usa non riconosceranno mai il territorio ucraino come nient’altro che parte dell’Ucraina – ha dichiarato in una nota -. I referendum della Russia sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere parti dell’Ucraina in flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”. E ancora: “Sono al fianco dei nostri partner in tutto il mondo e di ogni nazione che rispetta i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite nel respingere qualsiasi risultato inventato che la Russia annuncerà”.

Anche la Turchia ha annunciato che non riconoscerà l’esito del voto del referendum russo: lo ha affermato il portavoce della presidenza turca Ibrahim Kalin, come riferisce Ukrinform citando la CNN Türk.”Non riteniamo corretti i tentativi di referendum unilaterale, poiché non abbiamo riconosciuto il referendum in Crimea nel 2014 e il suo risultato, e la nostra posizione su tali referendum è chiara. Riconosciamo l’integrità territoriale del popolo e dello stato ucraini. Stiamo con l’Ucraina”, ha detto Kalin. Nelle scorse ore, in una dichiarazione congiunta, anche i Paesi del G7 avevano invitato “tutti gli Stati a respingere inequivocabilmente questi referendum fittizi”, “simulacri” che “non hanno né effetti né legittimità”.

Intanto in Russia continua la fuga dei coscritti e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto che l’Unione Europea dovrebbe mostrare “apertura a quelli che non vogliono essere strumentalizzati dal Cremlino”. “In linea di principio, penso che l’Unione europea dovrebbe ospitare quelli che sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche”, ha detto in un’intervista a ‘Politico’ a margine della riunione delle Nazioni Unite a New York. “Se in Russia le persone sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche, perché non seguono questa folle decisione del Cremlino di lanciare questa guerra in Ucraina, dobbiamo tenerne conto”, ha dichiarato Michel. La tensione è alle stelle, tanto che l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha invitato a non sottovalutare la minaccia nucleare di Putin: “È certamente un momento pericoloso perché l’esercito russo è stato messo all’angolo e la reazione di Putin che minaccia di usare armi nucleari è molto grave. Quando le persone dicono che non è un bluff, bisogna prenderle sul serio“.

Questa mattina all’alba a Zaporizhzhia c’è stato un altro attacco russo: secondo quanto riferiscono i media ucraini, altre sette sono rimaste ferite, anche gravemente, nell’edificio residenziale colpito da un missile. “A seguito di un attacco nemico a Zaporizhia, un edificio residenziale è stato danneggiato. Ci sono vittime”, ha scritto su Telegram il sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev. Sul luogo del raid sono al lavoro i servizi di emergenza sanitaria. Ieri, sempre a causa dei bombardamenti russi, le infrastrutture civili della città sono state danneggiate e sono state “segnalate altre vittime”, come riferiscono fonti ucraine.