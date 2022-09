Alla fine del Mondiale mancano 5 gare: la prima in Giappone, poi Thailandia, Australia e Malesia, prima del gran finale a Valencia. Parte da Motegi la sfida definitiva per la conquista del titolo iridato: Fabio Quartararo è ancora in testa alla classifica, ma i punti di vantaggio su Pecco Bagnaia sono ormai soltanto 10. Il terzo incomodo è a 17 lunghezze di distanza, guida un’Aprilia tutta nera e si chiama Aleix Espargaro. Senza dimenticare Enea Bastianini, che è più indietro (-48 punti) ma in gran forma. Sul TwinRing la Ducati auspica un’altra prova da dominatrice, ma la Yamaha non è distante e in generale c’è grande equilibrio: l’Aprilia è sempre lì, persino Ktm e Honda (con Marc Marquez) sembrano aver ritrovato prestazione.

La prima grande incognita però riguarda il tifone Nanmadol, che ha perso intensità ma porterà comunque pioggia nel fine settimana. L’asfalto bagnato può ribaltare gerarchie e generare altri colpi di scena. Ma, nel peggiore degli scenari, potrebbe anche stravolgere il programma del sabato e della domenica. La certezza è che il Gp del Giappone sarà trasmesso in diretta su Sky e su NOW (in streaming anche su SkyGo). Il canale di riferimento è sempre Sky Sport MotoGP. Per vedere il gran premio in chiaro invece ci sarà la differita su Tv8.

Ecco il programma e gli orari tv

Sabato 24 settembre:

Ore 5.35: Qualifiche Moto3 (Sky e NOW)

Ore 6.30: Qualifiche Moto2 (Sky e NOW)

Ore 7.25: Libere3 MotoGP (Sky e NOW)

Ore 8.05: Qualifiche MotoGP (Sky e NOW)

Differita ore 12: qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP (Tv8)

Domenica 25 settembre:

Ore 5: Gara Moto3 (Sky e NOW)

Ore 6.20: Gara Moto2 (Sky e NOW)

Ore 8: Gara MotoGP (Sky e NOW)

Differita ore 9.15: gara Moto3 (Tv8)

Differita ore 10.30: gara Moto2 (Tv8)

Differita ore 12.15: gara MotoGP (Tv8)