Proprio mentre stava cantando “Rain on me“, ovvero “Piove su di me”, uno dei suoi grandi successi, ecco che sull’arena di Miami dove era in corso il concerto si è abbattuto un violento temporale. Ma, più che una suggestiva “danza della pioggia”, la situazione si è trasformata in una pericolosa tempesta, con tuoni, lampi e fulmini troppo vicini. È quanto accaduto nelle scorse ore a durante l’ultima tappa del Chromatica Ball Tour di Lady Gaga: la popstar è stata costretta ad interrompere lo show, invitando tutti i fan ad andare a ripararsi a casa. “Non voglio mettere la vostra vita in pericolo. Quindi grazie. Tornate a casa in sicurezza, Dio vi benedica”. Quindi, una volta rientrata nei camerini, Gaga si è mostrata in lacrime sui social, scusandosi ancora con i fan per la brusca interruzione della festa: “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma la vostra salute e sicurezza è più importante. Scusate”, ha detto.