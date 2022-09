“Devo dire che sono davvero commosso dal fatto che ti sei preso il tempo di venire qui in questa occasione e dire quello che hai detto. Ma solo il fatto che tu sia qui stasera è un dono, un regalo enorme per me. Grazie”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è rivolto a Henry Kissinger in occasione della premiazione al “World Statesman Award 2022” della Appeal of Conscience Foundation a New York.