Nascondeva oltre cento chili di droga in garage. Con questa accusa è stato arrestato un uomo con precedenti per spaccio a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Dentro il box sono stati trovati 77 chili di hashish e 25 di marijuana, oltre a 7 grammi di cocaina. Il proprietario del garage è stato rintracciato dalle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato e portato nella casa circondariale Don Bosco di Pisa.

La scoperta del deposito di sostanze stupefacenti è avvenuto durante la normale attività di prevenzione che viene portata avanti dalla Guardia di finanza nei luoghi di ritrovo e della movida. Un cane antidroga è stato attratto dal portone di un box di un condominio, vicino al parco dove erano in corso i controlli. L’insistenza del segugio ha spinto gli uomini della Fiamme gialle a rintracciare il proprietario del deposito, per poi perquisire in sua presenza il garage e trovare la droga.

Secondo le prime ipotesi delle forze dell’ordine, visto il grande quantitativo ritrovato, la persona arrestata potrebbe essere al centro di un importante giro di droga all’interno del Comprensorio del cuoio, che comprende i comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.