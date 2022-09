Il via libera era atteso ed è arrivato da Amsterdam. L’agenzia europea del farmaco (Ema9 raccomanda l’autorizzazione del nuovo vaccino ‘booster’ (di richiamo) di Pfizer Biontech contro il Covid adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.4 e Ba.5, oltre al ceppo originario SarsCov2. Il nuovo vaccino Comirnaty adattato è destinato alle persone con almeno 12 anni. La raccomandazione dell’Ema, spiega l’agenzia europea, “estenderà ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le persone contro la Covid-19 mentre la pandemia continua e nuove ondate di infezioni sono previste nella stagione fredda“.

Il nuovo vaccino è indicato per le persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno un ciclo di vaccinazione contro il Covid. Il comitato per il farmaco dell’Ema ha valutato tutti i dati dei vaccini Comirnaty adattati. Studi clinici hanno mostrato che l’adattato contro Omicron 1 è più efficace nell’innescare una risposta immunitaria contro la subvariante rispetto al vaccino originale, presentando effetti collaterali paragonabili. Il parere per l’adattato contro Omicron BA.4-5 considera che “i dati di immunogenicità (la capacità del vaccino di innescare una risposta immunitaria) provenienti da studi di laboratorio (non clinici) hanno fornito prove a supporto” sul fatto che offra immunità contro i ceppi del Covid che ha come target. Proseguono intanto gli studi clinici sul Comirnaty adattato anche per Omicron Ba.4-5 e il comitato dell’Ema li riceverà man mano che saranno prodotti. Come tutti i vaccini attualmente autorizzati contro il Covid, nota comunque Ema, il vaccino originale Comirnaty resta efficace nella prevenzione di malattie gravi, ospedalizzazione e decesso associati al virus e continuerà ad essere utilizzata nelle campagne di vaccinazione nell’Ue, in particolare per le vaccinazioni primarie.