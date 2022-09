In Italia nelle ultime 24 ore sono stati 6.415 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars Cov 2 e 33 i decessi attribuiti al Covid secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i morti erano stati 34. Con 57.519 tamponi effettuati il tasso di positività è parti all’11,1%. Le terapie intensive scendono di 4 unità (ieri +7) ed ora sono 176 con 6 ingressi del giorno; salgono di 66 unità (ieri +13) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.989. Le vittime da inizio pandemia salgono a 176.242. Il numero totale dei casi è di 22.054.443.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 778 nuovi positivi davanti a Emilia-Romagna (+746), Lazio (+741), Veneto (+671) e Campania (+595). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 15.558 (ieri erano stati 25.371). Gli attualmente positivi in Italia sono ufficialmente 462.669, in calo di 9.180 unità rispetto a ieri (quando erano scesi di 13.090); le persone in isolamento domiciliare sono 458.504. Oggi in alcune regioni sono già partite le prenotazioni per la somministrazione del vaccino bivalente.