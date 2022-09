Sono tantissimi, in queste ore, i tributi per la morte di Elisabetta II, regina d’Inghilterra da ben settant’anni. Migliaia di sudditi e non solo, ma anche il mondo della politica, della cultura, della musica e dello spettacolo hanno voluto affidare con un post sui social un pensiero e un ricordo per la “regina dei record”, icona e punto di riferimento, spirata a 96 anni nella residenza scozzese di Balmoral. Fra i tanti ricordi, non poteva mancare quello di Helen Mirren che ha espresso tutto il suo dolore, condividendolo anche con il suo Paese d’origine: “Sono in lutto insieme al resto del mio Paese per la scomparsa di una grande Regina. Sono orgogliosa di definirmi dell’epoca elisabettiana. Se esiste una definizione di nobiltà, Elizabeth Windsor la incarnava”. Un semplice messaggio, ma profondo e con un grande valore, da parte di un’attrice che la regina non solo l’ha incontrata più di una volta, ma l’ha anche portata magistralmente sul grande schermo. Il suo nome è legato per sempre all’interpretazione di Elisabetta II a in “The Queen” di Stephen Frears (2006), vincendo anche un Oscar, un Golden Globe e la Coppa Volpi a Venezia. Un’immedesimazione, più che una semplice interpretazione, che resterà nella storia della cinematografia mondiale, tanto che portò Elisabetta ad apprezzare molto il lavoro della Mirren, elogiandola e congratulandosi, nonostante avesse vestito i suoi panni in uno dei momenti più complessi della storia del regno.

Il film ripercorre infatti la settimana successiva alla morte della Principessa Diana, con la quale Elisabetta ha avuto più di un problema. Una vicenda molto complicata che ha messo in risalto la parte umana e fragile di Elisabetta, che ha deciso di rendere omaggio a Diana solo dopo numerose pressioni pubbliche e su insistenza dell’allora primo ministro Tony Blair che auspicava, dal primo momento, un segno tangibile di vicinanza da parte della regina verso il popolo britannico distrutto dal dolore. L’attrice, in seguito, ha vestito nuovamente i panni della reale in uno spettacolo teatrale “The Audience”, mettendo in risalto, in questo caso, l’aspetto politico e di grande mediatrice. Infatti, dalla sua incoronazione, una volta a settimana, ha sempre incontrato tutti i primi ministri britannici che si sono succeduti in una sala di Buckingham Palace, mostrandosi sempre imparziale e con la schiena dritta.

Tralasciando le esperienze artistiche, numerosi sono stati gli incontri che l’attrice ha avuto con la Regina. Tra i tanti, sicuramente resterà particolarmente impresso nei ricordi della Mirren quello che lei stessa ha raccontato durante un evento organizzato dalla SAG-AFTRA Foundation e ripreso dalla rivista People, alcuni anni fa. “Una volta sono stata invitata a Buckingham Palace – ricordava l’attrice – per il tè e pensavo che sarebbe stato in una stanza con altre 200 persone, come spesso accade. Avevo infatti già incontrato la Regina in una precedente occasione ed era appunto stato in una stanza con altre 200 persone. Così mi sono detta “ok, posso farcela”. Quando però sono entrata nella stanza, c’erano appena otto persone sedute attorno al tavolo: il principe Filippo, la Regina, uno sceicco di non so dove e un paio di persone appassionate di cavalli. A differenza della Regina, che sa tutto di cavalli – continuava nel ricordo – io invece non ne so assolutamente nulla e così ho disperatamente cercato di fare una conversazione educata, ma ne è venuto fuori qualcosa di davvero incomprensibile. Dopo un po’ Sua Maestà ha iniziato una conversazione molto accesa con il principe Filippo su cosa ci fosse nei sandwich e così io ho preso una tazza di tè, ma volevo anche del latte, che però era dall’altra parte del principe Filippo, solo che a quel punto il mio cervello si è spento del tutto e non riuscivo a ricordare come mi dovessi rivolgere al principe Filippo. Voglio dire, lo dovevo chiamare Sir? Vostra Maestà? Vostra Altezza? Sarebbe stato scortese chiedere a lui di passarmi il latte o avrei dovuto domandarlo a un lacchè? Alla fine, non sapendo come uscirne, ho rinunciato del tutto al latte”.