“Sua Maestà, in questo momento in cui il mondo intero è rattristato per la vostra morte, vorrei ricordare un momento indimenticabile avvenuto durante una mia mostra a Londra, che avete onorato con la vostra presenza. Davanti a un vestito di velluto nero vi ho detto: ‘Madam, il nero è un colore divino per il vostro incarnato’. Sorridendo, avete risposto che vi sarebbe piaciuto indossarlo, ma che potevate vestire di nero solo ai funerali”. Con questo aneddoto affettuoso e personale, lo stilista Valentino Garavani ha voluto dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta, morta ieri a Balmoral all’età di 96 anni. Lo stilista ha pubblicato una foto che lo ritrae qualche anno fa ad un evento di gala, mentre stringe la mano alla Sovrana, affiancata dal principe Filippo. “I nostri cuori – conclude Valentino – seguiranno il vostro funerale con tristezza e gratitudine per essere stata d’esempio non solo per l’Inghilterra ma per il mondo intero. Riposi in pace, Madam”. Le sue parole sono state condivise anche da Giancarlo Giammetti, il compagno di vita di Valentino co-fondatore assieme a lui dell’omonima casa di moda, che le ha accompagnate con un’altro scatto di quella memorabile occasione.

