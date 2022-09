“La crisi sta mettendo in grave preoccupazione famiglie e imprese e di fronte a questo sconsiderato aumento delle tariffe energetiche l’Italia ha già proposto quattro mesi fa il price cap che altri paesi hanno iniziato ora a seguire. E’ urgentissimo procedere superando le ultime resistenze e porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni”. Il presidente Sergio Mattarella parlando da Skopje auspica che la Ue acceleri sulla misura che fa parte del pacchetto di proposte per arginare i rincari. Ma da Bruxelles, dove è iniziata la riunione dei ministri dell’Energia europei chiamati a discutere anche dell’introduzione di un tetto ai prezzi del gas, non arrivano segnali positivi. Anzi: già giovedì si è saputo che ogni decisione è rinviata al Consiglio europeo (i leader si incontreranno il 6 e 7 ottobre a Praga per un vertice informale e poi ancora il 20 e 21 ottobre a Bruxelles). E sia Berlino sia Budapest restano contrarie. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, torna ad attaccare la Ue: “Per l’Europa l’inverno non passerà in modo così semplice, sarà molto problematico, molto pesante in termini di costi economici”. Leggi Anche Caro gas, Zorzoli: “Tetto al prezzo di quello russo? Inutile. Agire sulla speculazione al Ttf di Amsterdam”. Paganetto: “I Paesi Ue facciano un gruppo d’acquisto”

L’Italia ha proposto di introdurre un price cap generalizzato su tutte le importazioni di gas e non soltanto a quelle provenienti dalla Russia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato invece di un tetto limitato al gas russo. Non sembra però esserci la maggioranza necessaria per una decisione del genere. “Un tetto al prezzo del gas in questo momento non è corretto”, ha detto il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, arrivando alla riunione. “L’importante è trovare un meccanismo di mercato per ridurre i prezzi” in modo che “le energie a basso costo” non siano impattate dalla corsa del gas, ha aggiunto, spiegando che il governo tedesco è favorevole al disaccoppiamento dei prezzi dell’elettricità da quelli del gas – altra proposta della Commissione – “senza distruggere i meccanismi di mercato” e auspica che la discussione di oggi vada in questa direzione. Per il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, il price cap è “una sanzione energetica nascosta. Abbiamo chiarito che non siamo nemmeno disposti a negoziare sanzioni energetiche”.

Cautamente a favore invece la Francia: “Se la Commissione europea lo propone, sosterremo un meccanismo per limitare il prezzo del gas russo consegnato tramite gasdotto”, ha detto la ministra della Transizione ecologica francese, Agnès Pannier-Runacher. Tutte le proposte Ue, incluso il tetto ai ricavi inframarginali delle compagnie energetiche, “sembrano andare nella giusta direzione”, ha aggiunto la ministra, facendo appello anche a un’accelerazione sulla riforma del mercato elettrico affinché “rifletta la realtà del prezzo di costo del mix energetico”. D’accordo anche il Belgio. “Siamo favorevoli a un cap generalizzato. Serve un tetto su tutti i gas per poter controllare le bollette, per ridurre i prezzi dell’energia. E’ l’unico modo per abbassare le bollette in modo diretto. Il mercato del gas è mondiale e qui in Europa paghiamo molto più che in Asia”, ha detto la ministra belga per l’Energia, Tinne van der Straeten.

Intanto Erdogan rimarca le difficoltà dell’Europa e dice di avere già discusso dei prezzi del gas con il capo di Stato russo Vladimir Putin: “se il leader del Cremlino sarà d’accordo, il costo dell’energia per la Turchia sarà più vantaggioso”. Ankara dipende da Mosca per almeno il 40% dei suoi bisogni energetici.