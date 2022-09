Una foto la ritrae con un sigaro in bocca e un bicchiere di vino in mano. La protagonista dello scatto è Thérèse Coffey, nuova ministra della Salute britannica e donna di spicco del governo Truss: l’immagine risale a una festa di qualche anno fa. I detrattori criticano lo scatto, sostenendo che lo stile di vita della donna sia incompatibile con il ruolo che le è stato assegnato. Secondo gli oppositori, una ministra della Salute deve avere un comportamento sano ed essere un modello per i cittadini.

The absolute embodiment of health. What a good call… https://t.co/Gzr8gzZBbT pic.twitter.com/pFQRjletid — James Flanders (@JamesFlanderss) September 6, 2022

Coffey, laureata in chimica a Oxford, è una delle ministre più importanti del nuovo governo: amica personale della premier, ricopre anche il ruolo di vice primo ministro. Nel precedente esecutivo guidava il dicastero del lavoro ed è stata una delle ministre considerate più competenti. La sua risposta non si è fatta attendere: Coffey ha ammesso in un’intervista alla radio inglese Lbc di non poter essere una figura di riferimento: “È vero, non sono un modello. Ma ho subito sulla mia pelle le disfunzioni della nostra sanità pubblica” e anche per questo si dice pronta a guidare il dipartimento della salute. Sulle riforme di cui necessita il sistema sanitario inglese, la vice premier assicura: “So di che cosa ha bisogno per tornare efficiente”.