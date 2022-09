Penisola divisa tra ondate di calore e forte maltempo. Una perturbazione atlantica ha portato un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni del Nord e localmente al Centro, in particolare sul versante tirrenico ma con qualche acquazzone in transito anche verso le adriatiche. La perturbazione atlantica è associata al Ciclone Peggy: la bassa pressione ha stazionato una settimana sulle Isole Britanniche e nelle ultime 24 ore ha iniziato a spostarsi verso Est. Nel suo nuovo movimento causerà piogge e temporali intensi sull’Europa Centrale e sull’Italia centro-settentrionale. Allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e Veneto, che già nella mattinata di oggi, 8 settembre, sono state colpite da trombe d’aria e nubifragi. Strade allagate e alberi caduti anche a Livorno. Allerta gialla in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta. Ondate di calore nel Sud Italia: a Palermo bollino arancione.

Lombardia:

Un violento nubifragio ha colpito nella notte il Comasco, causando frane e allagamenti. Le strade sono state invase da fiumi di fango e detriti. Ruspe all’opera per liberare le case. Una colata di fango ha invaso Blevio, comune di poco più di mille abitanti. Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Strade chiuse per frane e allagamenti anche a Como. Chiusa anche la statale Lariana. Problemi anche a Lecco dove si è allagato il tunnel della superstrada che passa sotto la città. Soccorsi due operai sorpresi dalla piena improvvisa del fiume Serio. Stavano lavorando su un isolotto tra Nembro e Pradalunga. Per soccorrerli è stato necessario inviare l’elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo Saf, speleo alpino fluviale. Erano le 8 quando i due, illesi, sono stati recuperati.

Lazio:

Una forte tromba d’aria si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di Sant’Agostino. I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi stanno intervenendo per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Veneto:

Una tromba d’aria si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è scaricata in acqua. Sempre lungo la sponda veronese del lago vi è stata una fittissima pioggia mista a grandine. Non si segnalano danni particolari ma solo un forte rallentamento del traffico perché tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsa visibilità.

Toscana:

Un forte temporale ha colpito Livorno e provincia. Secondo quanto spiegato dal Comune “al pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri all’ora“. Al momento, spiegano dal comando provinciale, circa una decina di interventi compiuti a partire dalle 4.30 soprattutto per alberi pericolanti, rami e per le tegole di un tetto di abitazione cadute ad Ardenza in via Lloyd. Coinvolte in particolare le zone via di Popogna, via delle Sorgenti, il comune di Collesalvetti, e le zone collinari in via della Valle Benedetta. Al momento si segnala anche un intervento a San Vincenzo per un camino crollato.