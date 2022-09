Curioso fuoriprogramma mentre il presidente del Cile, Gabriel Boric, stava tenendo un comizio con uno dei discorsi più importanti della sua nazione e del suo governo, riguardante la nuova Costituzione che i cileni sono stati chiamati a votare. All’improvviso un bambino travestito da Superman e in sella a una piccola bicicletta ha cominciato a girargli intorno, però Boric è rimasto impassibile. Il presidente cileno non si è scomposto per nulla e ha continuato a parlare nonostante il fuoriprogramma. Il video di questo curioso siparietto è diventato virale in Rete e ha fatto il giro del web.