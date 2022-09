Sono 13.197 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia: un dato in calo rispetto ai 17.668 di ieri, ma con un numero inferiore di tamponi processati (111.946 vs 152.452). La percentuale di test positivi (tasso di positività), quindi, cresce leggermente e passa dall’11,6% all’11,8%. I nuovi decessi sono 30, mentre ieri erano stati 48. Torna a crescere, per la prima volta dal 28 luglio scorso, il numero di posti letto Covid occupati nei reparti di terapia intensiva: sono 190, due più di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, con 15 nuovi ingressi (come ieri). Nei reparti di area medica invece i pazienti Covid+ sono 4.573, cioè 57 in meno di ieri: qui il dato è in calo ininterrotto dal 26 luglio.

Ancora in calo la curva degli attuali positivi, ormai quasi sotto quota 600mila, un dato che non si raggiunge da prima dell’estate: al momento sono 603.166, cioè 5.015 in meno di ieri. Nell’arco dell’ultima settimana sono quasi 80mila in meno: la discesa è ininterrotta dal 22 luglio scorso, quando i contagiati nel Paese erano più del doppio di oggi (1.449.439). Al momento l’unica regione a sforare quota 100mila è la Campania, che ne ospita 100.689. Dei 21.938.269 contagi da SARS-CoV-2 registrati dall’arrivo dell’epidemia in Italia, 21.159.271 si sono risolti con la guarigione o almeno con le dimissioni dal ricovero (+18.181 oggi) mentre 13.197 hanno portato al decesso.