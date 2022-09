Letizia Paternoster è tornata a pedalare. A soli 19 giorni dal brutto incidente avvenuto il 13 agosto durante gli Europei di Monaco, la ciclista trentina è già risalita su una bicicletta, seppur in palestra. A comunicarlo è la stessa atleta, oro ai Mondiali di ciclismo su pista nel 2021, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Dopo qualche minuto l’unico pensiero che avevo in testa era quello di riprendermi il prima possibile per poter risalire in bicicletta”, scrive Paternoster, descrivendo la determinazione che l’ha caratterizzata fin dagli istanti successivi alla caduta a 50 km orari. L’impatto al suolo è stato traumatico e le ha causato una frattura scomposta in quattro diversi punti della clavicola.

Dopo quattro ore di sala operatoria e sette viti, la 23enne azzurra ha iniziato la convalescenza a Belluno. Come riportato da Il Gazzettino, il ritorno in sella della ciclista è avvenuto su una bici modificata appositamente per scaricare il peso sul petto, proteggendo in questo modo le braccia. Per Paternoster quello di agosto è stato il terzo grave incidente in carriera, ma l’azzurra non ha mai avuto l’intenzione di fermarsi: l’obiettivo è quello di provare a difendere il titolo Mondiale a Parigi, previsto per metà ottobre.