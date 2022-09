Fosse accaduto in Italia, probabilmente, sarebbero fioccate battute sull’organizzazione non sempre proprio impeccabile del nostro Paese. Invece accade anche ai tedeschi di prendere topiche incredibili. Ne sa qualcosa la Nazionale di basket della Slovenia, costretta a raggiungere il palasport di Colonia con i taxi per giocare la prima partita del gruppo B degli Europei contro la Lituania. Il motivo? Gli organizzatori hanno dimenticato di mandare il bus nell’hotel che ospita Luka Doncic e compagni, campioni in carica avendo vinto l’edizione 2017 in Turchia.

Con la palla a due ormai imminente, agli sloveni non è rimasta scelta che affittare dei taxi per trasferirsi alla Lanxess Arena e giocare l’esordio contro i lituani. A “denunciare” quanto avvenuto è stato lo stesso profilo ufficiale della Nazionale slovena, in maniera piuttosto polemica: “Dov’è il bus squadra? Dobbiamo prendere dei taxi per trasferirci all’esordio di Eurobasket”, è stato il tweet con tanto di tag alla Fiba, che organizza l’Europeo.

Anche Goran Dragic, nazionale sloveno e cestista Nba, ha detto la sua su Twitter: “Gran lavoro, Eurobasket. Per i campioni europei nessun bus per andare alla partite. Sembra uno scherzo. Dopo venti minuti di attesa, abbiamo preso dei taxi”, ha scritto il giocatore che ha disputato l’ultima stagione con i Brooklyn Nets e affronterà la prossima con la maglia dei Chicago Bulls.