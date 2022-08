Dopo l’ex segretaria di Stato americano Hillary Clinton, anche l’esponente democratica Alexandra Ocasio Cortez usa i social per solidarizzare con la premier finlandese Sanna Marin, travolta dalle critiche per alcuni video che la ritraevano ballare e cantare. La deputata progressista ha postato sul suo account Instagram un reel in cui danza brevemente prima di entrare nel suo ufficio alla Camera. “Dirigenti eletti che ballano? Siamo qui per questo”, ironizza usando l’hashtag #sannamarin e un’emoticon con l’occhiolino