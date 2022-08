Nella nuova proprietà del Milan non ci sarà solo RedBird, ma anche LeBron James e il rapper Drake. Questo è quanto riporta il Financial Times, che ha annunciato i nomi di altri gruppi d’investimento statunitensi interessati ad acquisire la società rossonera insieme a Gerry Cardinale. RedBird, il gruppo di private equity, aveva già confermato la volontà di comprare le quote del club milanese: il closing con Elliott è previsto a settembre, per un affare complessivo da 1,2 miliardi di euro.

Ora però il quotidiano economico britannico riporta quali saranno i soci di RedBird nell’operazione: i New York Yankees e il Main Street Advisors. La franchigia di baseball di proprietà della famiglia Steinbrenner possiede già quote della squadra di calcio di New York e del Manchester City, ora pare interessata anche al Milan. Il fondo d’investimento con sede a Los Angeles, invece, ha tra i suoi investitori la star Nba LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e appunto il rapper Drake. Tutti e tre di conseguenza potrebbero diventare, in modo indiretto, azionisti di minoranza del Diavolo.

Il proprietario di Red Bird, Gerry Cardinale, dovrebbe annunciare l’entrata dei nuovi partner mercoledì 31 agosto e si vocifera che sia stata l’intesa tra James e Cardinale a facilitare l’accordo. Nel caso l’operazione venisse confermata i campioni d’Italia entrerebbero a far parte del Yankees Entertainment and Sport Network, organizzazione regionale che si occupa della diffusione di eventi sportivi. Questo porta a credere che le partite del Milan, una volta chiuso l’affare, inizino a essere trasmesse negli Stati Uniti tramite questo canale.