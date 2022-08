Mathias Pogba, fratello del centrocampista della Juve, ha pubblicato un video su Instagram dove ha promesso rivelazioni su Paul e su Kylian Mbappé. Gli avvocati del campione del mondo 2018 hanno fatto sapere di aver già denunciato per estorsione Mathias un mese fa. Il 32enne è pure lui un calciatore, ma al momento è senza squadra, fino a qualche mese era vicino al fratello con cui partecipò anche a una puntata di Chiringuito Tv in Spagna, ma adesso promette notizie choc su di lui: “Penso che non sia sfuggito a nessuno il gran rumore mediatico sul suo trasferimento – racconta nel video social – i suoi problemi e il suo infortunio, senza parlare del suo documentario catastrofico. Pubblico questo video perché considero che i tifosi francesi, italiani, inglesi e spagnoli, ossia del mondo intero, oltre che i fan di mio fratello e ancor più della nazionale, nonché i suoi compagni di squadra e sponsor, meritino di sapere certe cose, per decidere se meriti veramente ammirazione, rispetto e l’amore del pubblico, ma anche il posto in nazionale, di essere titolare nella Juventus e considerato una persona degna di fiducia, nonché un modello per giovani”.

Il francese se la prende anche con l’avvocata del fratello, la brasiliana Rafaela Pimenta, definita come: “L’avvocata, l’amica, la confidente che mio fratello chiama seconda madre. Vi farete un’idea sulla sua integrità, il suo professionismo e la sua lealtà, e se merita di prendere in mano la società di Raiola, se merita di rappresentarne i giocatori e gestirne gli interessi e quelli dei futuri giocatori e delle loro famiglie”.

Nella famiglia Pogba è in corso di una disputa interna. A confermarlo è il comunicato degli avvocati di Paul, della madre Yeo Moriba e di Pimenta: “Purtroppo i recenti post di Mathias Pogba sui social network – scrivono i legali – non ci stupiscono e fanno seguito a reiterate minacce estorsive. I fatti sono stati denunciati un mese fa alla polizia italiana e a quella francese e non ci saranno ulteriori commenti sulle investigazioni in corso”. Mathias annuncia rivelazioni anche su Mbappé: “Rischia di essere esplosivo e di far molto rumore”.