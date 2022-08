Un sorteggio dolce-amaro quello delle italiane in Champions League. I campioni d’Italia del Milan hanno beneficiato della prima fascia per avere un girone sulla carta abbordabile. I rossoneri nell’urna di Istanbul hanno pescato il Chelsea, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria. La sfida con gli inglesi si annuncia affascinate e complicata, in particolare la trasferta a Stamford Bridge, ma gli austriaci e i croati sono alla portata della squadra di Stefano Pioli.

Chi ha qualcosa da recriminare sono, invece, i cugini dell’Inter che inseriti in terza fascia ha preso il peggior abbinamento possibile emerso dopo la seconda estrazione. I nerazzurri se la vedranno con Bayern Monaco e Barcellona: due formazioni che hanno rivoluzionato la rosa quest’estate, ma che partono tra le favorite per la conquista del trofeo. Cenerentola del gruppo sono i cechi del Viktoria Plzen.

Poteva andare meglio anche alla Juventus visto che i bianconeri hanno preso il Paris Saint-Germain e il temibile Benfica. I torinesi, però, partono favoriti rispetto ai portoghesi e al Maccabi Haifa. Infine, il Napoli. I partenopei giocheranno contro i campioni d’Olanda dell’Ajax, i finalisti della scorsa edizione del Liverpool e gli scozzesi del Rangers. Gli azzurri partono un passo indietro rispetto agli inglesi, ma alla pari con gli olandesi con i quali con ogni probabilità si contenderanno il passaggio del turno.

I gironi

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers



Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar Donetsk, Celtic

Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen

Gruppo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa