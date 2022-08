Cristiano Ronaldo è sempre più in discussione. I soli 6 minuti giocati contro il Liverpool ne sono la dimostrazione. Il portoghese in carriera non è mai stati abituato a sedere in panchina e in genere non gradisce le sostituzioni. Basti pensare alla reazione avuta a Torino quando Maurizio Sarri lo sostituì al 55′ in una sfida contro il Milan e lui abbandonò lo stadio prima della fine della gara. Ora il portoghese deve fare i conti con Erik ten Hag. Il tecnico del Manchester United nel big match contro i Reds ha deciso di fare a meno del suo fuoriclasse dedicandogli solo una manciata di minuti nel finale di gara con il vantaggio già acquisito.

L’allenatore olandese ha tenuto in panchina anche il capitano dei Red Devils, Harry Maguire. Nonostante le due assenze di peso la sua squadra ha portato a casa il risultato. Ten Hag ha dimostrato di non fare sconti a nessuno, nemmeno al cinque volte Pallone d’Oro. Per lui ciò che conta è il presente e se quel giocatore non è in forma o non offre garanzie viene escluso. “È sempre difficile ma ho delle decisioni da prendere”, aveva detto il tecnico alla domanda riguardo l’esclusione di Ronaldo. Il futuro del portoghese è sempre più in bilico, se non riuscirà a trovare una squadra entro il 31 agosto, all’orizzonte potrebbe esserci un anno da separato in casa in cui sarà costretto a partire più volte dalla panchina.