È finita in rissa l’occupazione oltremisura da parte di alcuni bagnanti di un tratto di spiaggia libera. La lite si è consumata a Torre dell’Orso, in Salento, in un tratto di arenile particolarmente affollato e compreso tra due lidi. Proprio lì una comitiva di turisti, non curandosi della sovrabbondanza di bagnanti, ha posizionato ombrelloni, sedie e asciugamani in uno spazio di spiaggia molto ampio, togliendo il posto ad altri vacanzieri. Da qui è nato un diverbio tra un gruppo di campani e uno di salentini.

La lite è degenerata fino a quando un uomo, originario di Taurisano (Lecce), è stato colpito alla testa con l’asta dell’ombrellone e trasportato in ospedale con il 118. Al momento i carabinieri stanno indagando sulle posizioni delle persone coinvolte, nei confronti delle quali scatterà una denuncia. Nella marina di Torre dell’Orso si susseguono numerosi battibecchi tra i bagnanti che sfociano in atti violenti, spesso per conquistare un posto al sole sulla spiaggia libera. Nel Salento si tratta della terza rissa in meno di una settimana, l’ennesima in un’estate segnata tanto dal ritorno in massa dei turisti quanto dall’escalation di movida violenta. A Porto Cesareo sabato scorso un gruppo di salentini si è scontrato con alcuni turisti milanesi, un litigio nato probabilmente dal rifiuto dei lombardi di indossare una maglietta e due ventenni sono rimasti feriti. Il giorno prima a Gallipoli nel corso di una maxi rissa, un’auto in fuga ha investito di striscio un passante.