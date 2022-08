La Roma perde un altro tassello importante della propria formazione. Dopo Georginio Wijnaldum, ora è il turno di Nicolò Zaniolo. Il trequartista azzurro si è infortunato nella sfida contro la Cremonese vinta dai giallorossi per 1-0. Zaniolo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 44′ del primo tempo dopo un contrasto con Luka Lochoshvili. Il romanista ha accusato un forte dolore alla spalla sinistra tanto che è stato trasportato a bordo campo in barella. Poco dopo essere caduto a terra, Zaniolo ha urlato “la spalla”, allarmando José Mourinho e l’intero stadio Olimpico.

Gli esami svolti in serata a Villa Stuart hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. È tutto sommato una buona notizia: è stata scongiurata l’ipotesi dell’operazione. Il giocatore dovrebbe rimanere fuori dalle tre settimane a un mese e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta delle nazionali per la Nations League. Zaniolo salterà quasi sicuramente le partite con Juventus, Monza, Udinese, Empoli e Atalanta. Inoltre, non potrà prenderà parte ai primi due incontri di Europa League. L’azzurro in una storia Instagram ha confermato i tempi di recupero: “Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso, ci vediamo tra 3 settimane“.