“Indecente e indecoroso”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha definito la scelta di Giorgia Meloni di pubblicare sui suoi account social il video dello stupro di Piacenza commesso da un richiedente asilo nei confronti di una donna di origine ucraina. Un video estremamente crudo che mostra gli attimi della violenza con tanto di audio e sul quale la destra, con Lega e Fratelli d’Italia in testa, ha deciso di basarsi per rilanciare il proprio messaggio, in piena campagna elettorale, sulla necessità di bloccare gli sbarchi di migranti in arrivo sulle coste italiane.

“Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso – ha detto Letta a Radio24 – C’è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto, quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. Poco dopo lo ha seguito anche il leader di Azione, Carlo Calenda: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati“. Lo stesso pensa Enzo Amendola, Pd: “Pubblicare il video di uno stupro per fare propaganda. Senza pietà per la vittima. L’ennesima firma di una destra cinica pronta a tutto. Restiamo umani, nessuna campagna elettorale vale questa barbarie”.

Nel suo post, Meloni aveva utilizzato l’episodio per rilanciare uno dei punti cardine della sua campagna elettorale, ossia lo stop all’immigrazione: “Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città”, ha scritto sopra al video. Intanto è arrivata la risposta a Letta da parte della leader di Fratelli d’Italia: “Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c’è un limite. Soprattutto quando si parla di stupri e violenza sulle donne. E mi vergogno francamente di leader politici che mentre usano uno stupro per attaccare me non spendono una parola di solidarietà per la vittima, evidentemente per paura di dover affrontare il tema dell’emergenza sicurezza aggravato”.

Ieri il primo a commentare la notizia era stato Matteo Salvini annunciando che andrà presto a Piacenza “per confermare l’impegno della Lega per restituire sicurezza al nostro Paese: 10mila poliziotti e carabinieri in più nel 2023, più telecamere accese e blocco degli sbarchi clandestini“. “Richiedente asilo e stupratore. Basta!”, recita la nota del leader del Carroccio. “Difendere i confini e gli Italiani per me sarà un dovere, non un diritto”.