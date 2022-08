Unione Popolare, la compagine politica capitanata da Luigi De Magistris, ha centrato l’obiettivo delle firme anche in Lombardia. Questa mattina la rappresentante Anna Camposampiero ha depositato 14715 firme a Milano: “La festa della democrazia – ha detto in un video -, la Lombardia consegna le firme raccolte in pieno agosto, Unione Popolare ci sarà. Unico rammarico è che siamo stati costretti a raccogliere le firme con certificati cartacei, un danno per l’ambiente e per i lavoratori delle amministrazioni comunali che poteva essere evitato. Ma noi siamo qua, vi diamo un’alternativa e il 25 settembre potrete votarci, Unione Popolare, l’Italia di cui abbiamo bisogno”.